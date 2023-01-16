StarPower: All Things Vitamin D
Flu and Pneumonia Vaccines Do Not Work
Negative Efficacy: Two 2025 studies find that some vaccines more likely cause the disease they are intended to prevent
9 hrs ago
William F. Supple, Jr., Ph. D.
Vitamin D Winter is Here
November 1 marks the date when the sun can no longer generate vitamin D in our skin
Oct 29
William F. Supple, Jr., Ph. D.
Prepare for Vitamin D Winter
November 1 marks the date when the sun can no longer generate vitamin D in our skin
Oct 25
William F. Supple, Jr., Ph. D.
January 2023
Chronic Vitamin D Deficiency Linked to Premature Death
Live a longer, healthier life by optimizing your Vitamin D levels
Jan 16, 2023
William F. Supple, Jr., Ph. D.
November 2022
Vitamin D Deficiency Linked to Accelerated Brain Aging
Brain scans show that vitamin D deficient brains appear older
Nov 14, 2022
William F. Supple, Jr., Ph. D.
October 2022
Hello
Oct 9, 2022
September 2022
Depression and Vitamin D
Adequate vitamin D improves mental state
Sep 26, 2022
William F. Supple, Jr., Ph. D.
Vitamin D Deficiency and Dementia
Chronic vitamin D starvation increases risk of dementia, including Alzheimer's Disease
Sep 21, 2022
William F. Supple, Jr., Ph. D.
Coming soon
This is StarPower: All Things Vitamin D, a newsletter about Latest research on vitamin D, health and longevity.
Sep 19, 2022
William F. Supple, Jr., Ph. D.
